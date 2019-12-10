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Юрий Лужков умер: главные факты о бывшем мэре Москвы

10 декабря 2019, 12:40

Лужкова три раза подряд избирали мэром Москвы.

Юрий Лужков имел специальность инженер-механик и три раза был женат - Лужков умер
Юрий Лужков имел специальность инженер-механик и был трижды женат / Лужков

Юрий Михайлович Лужков родился в Москве 21 сентября 1936-го и в этом же городе получил высшее образование - в 1958-м окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, который сейчас называется Российский госуниверситет нефти и газа. Лужков получил специальность инженер-механик.

В 1958-1963 годах работал в Научно-исследовательском институте пластмасс - был младшим научным сотрудником, руководителем группы и замом заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов.

Позже занимал руководящие должности в Госкомитете по химии, в Министерстве химической промышленности Советского союза, научно-производственном объединении Нефтехимавтоматика, В 1987-м Лужков стал московской "шишкой" - занял пост первого зампредседателя Мосгорисполкома и главы Московского городского агропромышленного комитета.

В 1990-м тогдашний новоизбранный глава демократического Моссовета Гавриил Попов порекомендовал Лужкова, и тот был выдвинут на должность главы Мосгорисполкома.В связке с Поповым в июне 1991-го избран на пост вице-мэра Москвы. Через месяц стал премьером правительства Москвы, которое было создано на основе Мосгорисполкома.

В связи с отставкой Попова 6 июня 1992-го тогдашний президент России Борис Ельцин назначил Лужков главой администрации Москвы и мэром столицы. Лужкова избирали московским мэром трижды - в июне 1996-го, декабре 1999-го и в декабре 2003-го. Одновременно он был и главой правительства Москвы - с июня 1996 года до августа 2001-го, потом такой пост перестал существовать.

До декабря 2001-го был в Совфеде Федерального Собрания России, входил в состав Комитета по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.

С 2001-го являлся сопредседателем высшего совета партии российский президент Владимира Путина Единая Россия.

В июне 2007-го Путин направил представление в Московскую гордуму, и Лужков на четыре года снова получил полномочия московского мэра.

В конце сентября 2010-го - 28 сентября - тогдашний президент Дмитрий Медведев своим указом освободил Лужкова от исполнения обязанностей главы Москвы в связи с утратой доверия главы государства. После Лужкова мэром Москвы стал Сергей Собянин. После потери кресла мэра Лужков покинул Единую Россию.

После ухода с должности мэра Москвы Лужков был деканом факультета управления крупными городами Международного университета столицы РФ. Возглавлял свой агрокомплекс Веедерн (Калининградская область России, разрабатывал около 5 тысяч га сельхозземель). Лужков занимался разведением лошадей и овец.

Лужков был почетным профессором Московского госуниверситета, академиком ряда академий РФ, писал книги о проблемах социально-экономического развития страны, является автором свыше 200 печатных работ.

Лужков получил много наград, в частности, в 2000-м стал лауреатом Государственной премии России в области науки и техники и получил орден Почета. Имеет звания Заслуженный строитель и Заслуженный химик РФ.

Лужков имел три жены, впервые женился в студенческие годы, и этот брак не продержался долго. Вторая жена Лужкова - Марина Башилова - умерла в 1989-м. Третья жена бывшего мэра Москвы - Елена Батурина, они вступили в брак в 1991-м. Батурина в 2016-м была на первой строчке рейтинга Forbes под названием 25 богатейших женщин России. Издание оценило состояние жены Лужкова в 1,1 млрд долларов.

У Лужкова четверо детей от двух жен. От Башиловой - два сына Александр, 1973 года рождения, и Михаил, 1959 года рождения. От Батуриной - две дочери - Ольга, 1994 года рождения, и Елена, 1992 года рождения.

Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. СМИ писали, что экс-мэр скончался в немецком Мюнхене во время операции на сердце. По предварительным данным, причина смерти Лужкова - анафилактический шок.

Юрий Лужков Владимир Путин Дмитрий Медведев Гавриил Попов
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