Киев не выдает: беглый олигарх Плахотнюк хочет спрятаться от РФ

Влад Плахотнюк /Лига

Беглый олигарх и бывший глава Демократической партии Молдова Влад Плахотнюк ищет политического убежища из-за Российской Федерации. Его выбор пал на Украину, потому что Киев не выдает граждан Москве.

"Плахотнюк хотел бы получить убежище в Украине, поскольку страна не выдает своих граждан России, где он фигурирует в нескольких уголовных делах", – рассказал мэр молдавского города Бельцы и глава Нашей партии Ренато Усатый, передает tv8.md

При этом он отметил, что ходатайство о политубежище подано относительно не давно, а сейчас беглый олигарх находится в США, где тоже просит политического убежища. Кроме того, Плахотнюк живет в шикарном доме в Майями.

Кроме того, сообщается, что у олигарха есть паспорт на чужое имя, выданный молдавскими спецслужбами. Данное решение было принято якобы из-за участия в операции по спасению из плена молдавских заложников в Афганистане.

Как ранее сообщал Главред, МВД Российской Федерации открыло уголовное дело против олигарха Влада Плахотнюка накануне выборов в Молдове.