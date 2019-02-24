Еще одна страна обвинила Россию во вмешательстве в выборы

Молдова обвинила РФ во вмешательстве в выборы / aif.md

Россия пытается повлиять на исход голосования на парламентских выборах в Молдове, заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду после голосования на избирательном участке.

По его словам, за два дня до выборов в МВД России заявили об уголовном деле против олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме того, ряд договоренностей, которых Россия достигла с президентом Молдовы Игорем Додоном накануне выборов, например, об отмене пошлин на поставки сельхозпродукции, по словам спикера парламента, тоже носили политический характер.

В свою очередь прозападная оппозиция обвиняет власти в давлении и намерена организовать акции протеста в случае нарушений на выборах.

Как известно, президент Петр Порошенко заявил о вмешательстве России в выборы в Украине.

Напомним, ранее в США обвинили 12 шпионов РФ в совершении кибератак во время выборов президента-2016.

Кроме того, корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.