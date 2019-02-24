В Молдове стартовали парламентские выборы

Парламентские выборы в Молдове-2019 / esp.md

Выборы в парламент Молдовы стартовали в воскресенье, 24 февраля, в 07.00 по местному времени (совпадает с киевским).

Как сообщает ТАСС, на территории страны открылись все 2018 избирательных участков.

Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе: 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 - по округам.

Вместе с выборами проходит консультативный референдум по вопросу о сокращении числа депутатов со 101 до 61, а также о возможности отзыва мандата депутата, который не справляется со своими обязанностями.

Аналитики опасаются нового периода нестабильности для Молдовы после выборов, когда ни одна партия не сможет получить большинство, необходимое для формирования правительства.