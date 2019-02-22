Молдова будет выбирать между Европой и Россией – AFP

Молдова / Sputnik

24 февраля в Молдове состоятся парламентские выборы, на которых будут конкурировать три политических лагеря – пророссийская социалистическая партия президента Игоря Додона, правящая Демократическая партия и проевропейский альянс.

Как сообщает AFP, выборы будут проходить в рамках новой смешанной избирательной системы. Пророссийкая партия Додона лидирует в опросах, выступая за присоединение Молдовы к Евразийскому экономическому союзу.

На втором месте альянс проевропейских партий, который выступает за вступление в ЕС и НАТО. На третьем месте - левоцентристская Демократическая партия во главе с влиятельным олигархом Владом Плахотнюком, который держит большинство в нынешнем парламенте и возглавляет правительство. Он придерживался сбалансированного подхода между Москвой и Брюсселем.

Аналитики опасаются нового периода нестабильности для Молдовы после выборов, когда ни одна партия не сможет получить большинство, необходимое для формирования правительства.

Как известно, Молдова подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, но в прошлом году Брюссель сократил свою финансовую помощь стране, сославшись на "ухудшение демократичеких стандартов".

Тем временем Россия неравнодушна к действующему президенту Игорю Додону и стремится удержать Молдову в сфере своего влияния. Глава Совета безопасности России Николай Патрушев уже предупредил, что Запад может попытаться разжечь раскол в Молдове и в качестве примера привел события в Украине.

Ранее сообщалось, что вмешательство Москвы в демократический процесс усилилось по мере приближения парламентских выборов в Молдове, назначенных на 24 февраля.