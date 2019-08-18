В Молдове застрелился известный бизнесмен

В Молдове застрелился соратник беглого олигарха / "Зеркало недели"

Вечером 17 августа, в Молдове застрелился бизнесмен Юрий Лункашу, близкий друг и соратник бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, который бежал из страны после смены власти.

По информации, в субботу вечером в полицию обратился водитель Лункашу, который сообщил о гибели своего начальника.

Уже во время допроса в полиции водитель рассказал, что в субботу вечером шеф вызвал его к себе домой, так как захотел "покататься, чтобы подышать свежим воздухом". Водитель подъехал на служебной машине к дому Лункашу, где тот сел в автомобиль, и направился к трассе маршрута R-6.

В какой-то момент Лункашу попросил водителя остановить машину в поле и написал записку следующего содержания: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором". Затем он вышел из машины и сказал водителю, что хочет подышать свежим воздухом, после чего выстрелил себе в голову из пистолета Astra № 85034 калибра 6.35 и скончался на месте, сообщает Европейская правда со ссылкой на Noi.md.

В Государственном реестре оружия на имя Юрия Лункашу зарегистрировано шесть единиц огнестрельного оружия.

Добавим, Лункашу был президентом Клуба деловых людей Interdependenţa и владел долями в компаниях SC DENIR LUX, PRIMPROF CONSTRUCT, ACVILIN-GRUP и GB & CO. Это компании, работающие в области строительства, импорта мебели, сигарет и виноделия.

Читайте такжеЭкс-невестка Ющенко может быть участницей кражи миллиарда долларов в МолдовеИмя Юрия Лункашу связано с операцией на сумму более 154 млн леев, в результате которой кипрский оффшор Investar Investments Limited купил в Кишиневе здания, принадлежащие Плахотнюку.

Напомним, ранее в России заявили об уголовном деле против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме того, Россия пыталась повлиять на исход голосования на парламентских выборах в Молдове, заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду.