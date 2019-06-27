Премьер Молдовы обвинила Порошенко в контрабанде и поддержке сепаратистов в Приднестровье

Майя Санду обвинила Порошенко в поддержке сепаратистов Приднестровья / Reuters

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила предыдущее украинское правительство во главе с Петром Порошенко в поддержке сепаратистов в Приднестровье.

Санду в интервью Politico заявила, что предыдущее украинское руководство сотрудничало с администрацией Плахотнюка с целью обеспечения контрабанды и "коррупционных схем", которые "содействовали выживанию" сепаратистского руководства в Приднестровье,

Премьер также заявила, что хочет работать с Украиной, но она еще не разговаривала с новым президентом Владимиром Зеленским или премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем", - сказала она.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины фактически признало премьер-министром Молдовы и Павла Филипа, и Майю Санду. Также суд Молдовы отменил спровоцировавшие двоевластие решения.