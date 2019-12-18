"Провокации": Путин запретил бывшим ФСБшникам покидать РФ

Сотрудники ФСБ / Прямий

Президент Российской Федерации Владимир Путин запретил сотрудникам Федеральной службы безопасности выезжать за пределы Родины. При этом отмечается, что максимальный срок запрета достигает пяти лет.

По данным Радио Свобода, хозяин Кремля подписал закон, разрешающий руководству ФСБ запрещать выезд из РФ бывшим сотрудникам. Документ разрабатывался якобы в интересах силовиков.

Глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что данное решение направлено на "обеспечение личной безопасности сотрудников ФСБ" из-за "участившихся провокаций против россиян за рубежом".

Как ранее сообщал Главред, французские СМИ рассказали о разоблачении правоохранителями базы российских шпионов в Альпах.