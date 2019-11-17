Катера ФСБ России ходят на опасной близости от Мариуполя

В Азовском море преграждают путь российские корабли / Фото: NATO Maritime Command

Катера РФ блокируют Керченский пролив и регулярно курсируют в десяти километрах от Мариуполя.

"Мы постоянно наблюдаем в Азовском море 3-4 корабля и катера пограничного управления ФСБ Российской Федерации", - цитирует ресурс Крым.Реалии командира Мариупольского отряда морской охраны Николая Сыринского.

По словам офицера ВМС, российские корабли чувствуют себя вольготно в Азовском море, а Мариупольский порт, между тем, терпит колоссальные убытки.

Сыринский напомнил, что раньше грузы из Мариуполя отгружались практически на все континенты земного шара, а теперь в юго-восточную Азию путь прегражден. География Индийского и Тихого океана, отметил командир, утратили актуальность для Азова.

Работники порта также жалуются, что российские суда снуют в Азовском море бесперебойно. Они отмечают, что ранее украинский корабль смог пройти Керченский пролив за три часа, а теперь каждый вынужден пропустить сначала российские плавсредства, поэтому дорога растягивается на сутки.

Как известно, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что морской спор между Россией и Украиной может быть решен лишь в том случае, если Украина признает российский суверенитет Крыма и два государства обсудят границу по морям.

Как ранее сообщалось, искусственные задержки Россией украинский судов в Азовском море снова возросли, сообщил главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко.

Напомним, ранее стало известно о новых провокациях России у берегов Крыма.