Путин и Макрон за спиной Зеленского пошушукались по поводу газа: подробности

Эммануэль Макрон позвонил в Кремль из-за обеспечения газом стран Евросоюза.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Отмечается, что главным вопросом переговоров стал транзит газа в Европу через Украину.
"Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", - сообщили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, Путин и Макрон позитивно оценили саммит "нормандской четверки" в Париже и приверженность Минским соглашениям.
Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель