Путин и Макрон за спиной Зеленского пошушукались по поводу газа: подробности

Владимир Путин и Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Отмечается, что главным вопросом переговоров стал транзит газа в Европу через Украину.

"Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Путин и Макрон позитивно оценили саммит "нормандской четверки" в Париже и приверженность Минским соглашениям.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель