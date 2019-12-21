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Чехия выделила Украине средства для поддержки реформ

21 декабря 2019, 22:38

Совет Европы всего намерен направить в Украину 29,5 млн евро.

Чехия
Чехия выделила Украине 35 тысяч евро / radio.cz

Чехия выделила Украине средства на имплементацию действий Совета Европы в сумме 35 тысяч евро.

"Чехия в качестве жеста доброй воли внесла более 35 тыс. евро на поддержку имплементации Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы", - цитирует Укринформ представителей Совета Европы.

Уточняется, что общий бюджет этого Плана действий СЕ составляет 29,5 млн евро. Данный документ одобрил Комитет министров Совета Европы в феврале 2018 года.

В рамках программы несколькими днями ранее правительство Германии приняло решение выделить один миллион евро на План действий Совета Европы для Украины, который поддерживает реформы в Украине с целью содействия демократии, правам человека и верховенству права.

Читайте такжеУкраине досталось от Совета Европы за мизерный прогресс в борьбе с отмыванием денегКак известно, Кабинет министров 21 февраля 2018 года принял План действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы. Он является совместной инициативой Совета Европы и украинской власти, которая направлена через сотрудничество сопровождать Украину в ее усилиях по приведению законодательства, институций и практики в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время выступления на Европейской конференции глав парламентов государств-членов Совета Европы заявил, что Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов СЕ.

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