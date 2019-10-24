Разумков в Страсбурге обвинил Совет Европы в двойных стандартах

Разумков отчитал европейских коллег из Совета Европы / УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время выступления на Европейской конференции глав парламентов государств-членов Совета Европы заявил, что Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов СЕ.

"Наша последовательность и принципиальность должна быть незыблемой, если мы действительно стремимся к утверждению международного права как ценности. И единственным залогом свободного и демократического развития является готовность обеспечить не на словах, а на деле соблюдения прав человека, верховенства права и демократических свобод", - цитирует спикера пресс-служба Верховной Рады.

По словам Разумкова, двойные стандарты в принятии решений нивелируют авторитет Совета Европы. Он добавил, что Украина вполне оправданно отказалась от участия в сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею.

"Это решение является реакцией на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях", - подчеркнул Разумков.

Спикер добавил, что наряду с другими странами Украина не готова мириться с попытками дискредитации Совета Европы.

Напомним, ранее в Украине назвали отказ от ПАСЕ "демаршем Макрону". Нардеп, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько сообщила, что отсутствие представителей нашей страны на осенней сессии ПАСЕ является демаршем, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону и представителям всех делегаций, которые голосовали за возвращение России в ведомство. Позже половина представителей литовской делегации объявила о бойкоте сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - в поддержку демарша Украины.