"Демарш" Украины: в ПАСЕ прошел протест против РФ – видео

Протест в ПАСЕ / скриншот

Нелегкий день в пятницу, 4 октября, выдался в Парламентской ассамблее Совета Европы. Представители Украины, Грузии и Польши попытались сорвать выступление депутата Государственной думы Российской Федерации Петра Толстого.

Так, Толстой подошел к микрофону для того, чтобы сказать речь. В это время представители Украины, Грузии и Польши на балконе зала заседаний устроили акцию протеста направленную против делегации РФ. Дипломаты развесили связанный флаги Украины, Грузии, Польши, а также флаг крымских татар. Активисты настаивали на том, что Россия является террористическим государством и для ПАСЕ является стыдом решение о безусловном возвращении РФ.

В свою очередь, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье призвала протестующих с уважением относиться к коллегам и покинуть зал заседания.

Напомним, ранее в Украине назвали отказ от ПАСЕ "демаршем Макрону".Нардеп, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько сообщила, что отсутствие представителей нашей страны на осенней сессии ПАСЕ является демаршем, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону и представителям всех делегаций, которые голосовали за возвращение России в ведомство. Позже половина представителей литовской делегации объявила о бойкоте сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - в поддержку демарша Украины.