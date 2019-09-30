Русские будут в восторге: как Украина отказом ехать в ПАСЕ сама себя высекла

ПАСЕ

Наша украинская делегация в ПАСЕ решила совершить "демарш", и не поехать на осеннюю сессию ПАСЕ. Ну, просто волевой.

По их словам, это демарш Макрону и всем, кто голосовал за возвращение российской делегации в Ассамблею. Лол. И это после истории с Трампом.

Ребята, мы не в том положении, чтобы объявлять демарш Макрону. Или Меркель. Или Трампу. Или Дуде.

Мало того, что это выглядит инфантильно, слабо и по-детски, так это ещё и не имеет смысла.

Кого мы наказываем своим отсутствием? Какая конечная цель этого демарша? Пропустить кучу заседаний, а потом решительно ворваться посреди рабочего года?

Германии и Франции абсолютно по барабану, есть в ПАСЕ Украина или нет. Их интересуют их собственные интересы и чтобы их делегаты звучали круто, мощно и профессионально.

Русские вообще будут в восторге, беспрепятственно вещая там свою позицию с трибуны, как ни в чём не бывало. Остальные европейские страны приходят в ПАСЕ не для того, чтобы послушать просвещённых делегатов из Киева, а чтобы решать свои задачи.

Открою большой секрет: в ПАСЕ обсуждается не только вопрос Крыма или России, а ещё и десятки других проблем, касающиеся в том числе Европы.

Это мы зациклены на себе, и считаем, что нам все должны по какой-то причине, а мы такие гордые и принципиальные.

При этом, у той же Европы взяли 15 млрд. евро, далеко не все из которых были использованы по назначению. И продолжаем брать и просить.

Читайте такжеСкандал со стенограммой Зеленского и Трампа: в чем выиграла УкраинаЯ считаю, что наша делегация должна пересмотреть своё решение и поехать туда.

Езжайте туда, дебатируйте, обсуждайте, бейте по российской делегации, показывайте свои скиллы ораторского искусства и эрудицию, обсуждайте взрослые европейские темы наравне с другими делегациями, показывая, что мы зациклены не только на себе, и нас действительно интересует европейская повестка, к которой мы должны привыкать, если хотим стать частью ЕС.

А то так это напоминает наши легендарные "обидки" времён Порошенко, которые никуда не приводили, а лишь создавали кучу новых проблем. А потом мы сами были вынуждены унизительно отыгрывать всё назад.

Вот только сейчас, с кучей нового головняка и саммитом "нормандской четвёрки" на горизонте, мы не можем позволять себе очередные дипломатические неудачи и неумелые демарши, не приводящие ни к чему.

Вопрос "Зачем нам Украина?" сам по себе не рассосётся, и европейцы будут задавать его всё меньше, если мы будем становиться токсичными и скатываться в какие-то крайности. В конце-концов, это мы должны дать на него ответ, а не Запад должен его почему-то искать.