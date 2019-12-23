"Счетчик стоит": в России заявили о серьезных проблемах Газпрома

Северный поток-2 / Reuters

Российский монополист Газпром понесет убытки из-за снижения цен на газ и нефть. При этом граждан Российской Федерации может ожидать повышение тарифов.

По словам российского политолога Николая Платошкина, Москва пошла на уступки в газовых переговорах с Киевом, но это не связано с санкциями против газопровода Северный поток-2.

"Мы обязаны поставлять газ в Европу. Соглашения заключены так, что счетчик стоит на словацкой границе, и каким образом Россия доставит газ до Словакии европейского покупателя вообще не интересует", – цитирует эксперта Свободная пресса.

При этом он отметил, что одними из факторов, влияющими на цену газа, являются погодные условия.

"Убытки у Газпрома будут, потому что цена на газ резко упала. Она еще больше упадет, потому что зима теплая и цены на нефть не такие высокие. Газпром потеряет порядка 10−15% выручки, по сравнению с прошлым годом", - объяснил Платошкин.

Кроме того, он считает, что в связи с этим Газпром отыграется на россиянах.

"Газпрому наплевать на российских потребителей. Цена на нефть падает, а на бензоколонках это видно? Цены нам, естественно, поднимут. Если люди терпят, то почему не поднять", – подытожил политолог.

Как ранее сообщал Главред, швейцарско-нидерландская компания Allseas приостановила работу над газопроводом Северный поток – 2.