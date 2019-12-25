"Господь вас любит": Папа римский озадачил заявлением в ходе рождественской мессы в Ватикане

Папа Франциск. / Reuters

Папа римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петр в Ватикане. В ходе службы он напомнил, что Бог любит всех, даже плохих людей.

"Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне неправильно, но Господь продолжает вас любить" - сказал понтифик, передает русская служба ВВС.

Предположительно, таким образом Папа завуалировано обратился к священнослужителям, которые замешаны в секс-скандалах или обвинены в педофилии.

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В традиционной мессе в Ватикане приняли участие около тысячи верующих католиков. Кроме того, на службе присутствовали дети из Венесуэлы, Ирака и Уганды.

Кроме того, в среду, 25 декабря, Папа Франциск выступит с традиционным рождественским посланием Urbi et Orbi (К Риму и миру, - ред.).

Стоит отметить, что Франциск пошел на радикальный шаг в борьбе с сексуальным насилием о стороны священников и отменил правило "папской тайны", ссылаясь на которое священнослужители отказывались от сотрудничества с правоохранительными органами.

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