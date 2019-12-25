"Заинтересованы сохранить": в РФ сделали неожиданное заявление по Украине

ГТС Украины / УНИАН

В Российской Федерации рассказали о своих планах на украинскую ГТС. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, Кремль намерен подставлять в Европу газ и через пять лет.

"Мы заинтересованы сохранить и этот (украинский, ред.) маршрут", - цитирует Козака российское издание Gazeta.

При этом он напомнил, что Киев и Москва достигли договоренности, которая предусматривает продолжение сотрудничества, в случае если "новая выработанная схема будет работать исправно".

Как ранее сообщал Главред, вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что выплата Газпромом $2,9 миллиарда Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража является "каплей в море".