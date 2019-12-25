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Газовый спор: в России назвали пустяком выплату Украине 3 миллиардов долларов

25 декабря 2019, 11:21

Вице-премьер РФ Козак заявил, что потенциальные риски для России могли быть выше, чем сумма в размере 2,9 млрд долларов.

Газпром логотип
Для России выплата Украине 3 млрд дол пустяк, заявил Козак / censor.net.ua

Выплата российским газовым гигантом Газпромом $2,9 миллиарда Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража является "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками для России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который ранее заявил, что Украина и Россия подпишут новый контракт на транзит газа сроком на пять.

"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда - это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше", - сказал Козак в интервью телеканалу Россия-24.

Читайте также"Чудес не бывает": в Нафтогазе рассказали, сколько будет стоить газ в 2020 годуНапомним, ранее исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что 26 декабря представители Нафтогаза и российского газового гиганта Газпрома встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему.

При этом Витренко особо отметил, что Нафтогаз не намерен идти на "сплошные уступки" Газпрому.

"Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины. Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", – уточнил исполнительный директор НАК. 

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