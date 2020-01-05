Богохульник поневоле: в Польше украинец уронил дрон на костел и сразу пожалел

Дрон-беспилотник / Tadviser

В польском городе Краков 24-летнему украинскому туристу выдвинули обвинения в нарушении норм законодательства Польши об авиации.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты радиостанции RMF24. По их данным, парень утратил управление над дроном-беспилотником и тот внезапно рухнул на крышу Мариацкого костела.

"Мужчину освободили после предъявления обвинения", - заявил пресс-секретарь Малопольской полиции Себастьян Глень.

По его словам, украинец уверял правоохранителей в своем незнании польского законодательства. А падение беспилотника на костел, дескать, случилась из-за сильного ветра. На данном этапе дело находится на этапе передачи в прокуратуру, которая и должна будет принимать решение о дальнейшем ходе.

Согласно польскому закону об авиации, нарушителю-украинцу может грозить тюремный срок до пяти лет.

Напомним, ранее в Польше школьники изобразили в форме танца пытки и издевательства нацистов над заключенными в концлагере Освенцим.