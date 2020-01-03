Дети играли в гестапо: в Польше школьники "станцевали" об Освенциме с "нацистами"

Момент номера / скриншот из видео

В Польше ученики одной из школ в глубинке организовали номер с танцами, основанный на историях о пытках и убийствах заключенных в печально знаменитом концлагере Освенцим в период Второй мировой войны.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Newsweek Polska. Мероприятие состоялось еще 10 декабря 2019-го в Замойском повяте (районе - Главред) на востоке Польши, но достоянием общественности стало только в начале 2020-го.

По сюжету танца младшеклассники в робах заключенных Освенцима как бы под колючей проволокой сперва стояли около двух более старших школьников, переодетых в сотрудников нацистской спецслужбы Гестапо. Затем дети падали им в ноги, дымовая машина показывала газовую камеру. Далее они как бы умирали.

После поднявшейся шумихи мероприятие в негативной форме прореагировали в музее Освенцима. Сотрудники учреждения назвали плохой идеей переодевать школьников в нацистскую форму и заставлять инсценировать смерть. Взрослых, которые организовали такой номер, в музее обвинили в отсутствии чувствительности, так необходимой для обучения детей крайне сложной и трагической истории Освенцима.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель недавно в первый раз за всю свою каденцию посетила Освенцим и заявила о том, что испытывает глубокий стыд перед лицом варварских преступлений, совершенных немцами.