Прокуратура Польши проверит украинскую игру об Освенциме

30 октября 2018, 19:56

По правилам геймер может выбрать роль узника или надзирателя.

Освенцим

Окружная прокуратура Варшавы проведет проверку сообщений о разработке украинской компанией Aliens Games компьютерной игры "Цена свободы - игра о польских лагерях смерти".

Как сообщает "Польское радио", с заявлением о проверке игры выступил директор института национальной памяти Польши Ярослав Шарек.

По его мнению, игра оскорбительна для поляков. Кроме того, она содержит элементы пропаганды фашизма.

По правилам геймер может выбрать роль узника или надзирателя на территории бывшего немецкого комплекса концлагерей Освенцим.

В рекламных материалах, которые появились в интернете, содержатся сцены расстрела, уничтожения заключенных в газовых камерах, а также фразы, оскорбительные по отношению к гражданам Польши, например, "де є гонор великого польського народу, де ваш гонор, польські пси?"

В начале октября польский депутат Аркадиуш Муларчук заявил о намерении взыскать с Германии $850 млрд репараций за Вторую мировую войну.

По его словам, в 1947 году власти Польши оценивали военный ущерб в $48,8 млрд долларов. В пересчете на сегодня это $850 млрд.

"Немцы систематически и массово убивали поляков, чтобы повредить нашему демографическому потенциалу", - сказал он, подчеркнув, что потери невозможно восстановить даже спустя много поколений.

Поскольку $850 млрд - это сумма, вдвое превышающая бюджет Германии, Муларчук предлагает выплачивать ее на протяжении 50 или 100 лет, вкладывая деньги в развитие польской экономики.

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Украина Польша Освенцим
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