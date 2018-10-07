Польша потребовала от Германии $850 млрд репараций

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Официальная Варшава требует от Берлина выплаты $850 млрд репараций за Вторую мировую войну.

Об этом заявил польский депутат Аркадиуш Муларчук в интервью Der Spiegel, передает RT.

По словам Муларчака, в 1947 году власти Польши оценивали военный ущерб в $48,8 млрд долларов. В пересчете на сегодня это $850 млрд.

"Немцы систематически и массово убивали поляков, чтобы повредить нашему демографическому потенциалу", - сказал он, подчеркнув, что потери невозможно восстановить даже спустя много поколений.

$850 млрд - это сумма, вдвое превышающая бюджет Германии. Муларчук предлагает выплачивать ее на протяжении 50 или 100 лет, вкладывая деньги в развитие польской экономики.

Замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что реформы в Украине не должны тормозиться из-за конфликта идентичности с Польшей.

"О трудностях, в том числе серьезных, мы можем говорить в области исторического диалога, а точнее - в идентичности. Внутренняя реформа не должна задерживаться вооруженным конфликтом на востоке или конфликте идентичности - на западе", - сказал он.