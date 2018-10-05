Турчинов назвал главную угрозу для Украины и Польши

Агрессивная имперская реваншистская политика России — главная угроза для Украины и Польши, полагает Александр Турчинов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что главной угрозой для Украины и Польши является агрессивная имперская реваншистская политика Российской Федерации.

По сравнению с угрозой, исходящей от РФ, локальные проблемы или дипломатические нюансы отходят далеко на второй план, сказал чиновник в Киеве на пресс-конференции с главой польского Бюро нацбезопасности Павелом Солохом, пишет УНИАН.

"Главная угроза, по моему мнению, для Украины и для Польши — это агрессивная имперская реваншистская политика Российской Федерации", — отметил секретарь СНБО.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что РФ не прекращает поддерживать на Донбассе самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР", поскольку хочет таким образом оставить своих военных на украинской территории.