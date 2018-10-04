Турчинов поделился планами масштабных военных учений в Азовском море

Турчинов заявил, что в Азовском море состояться учения / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов анонсировал проведение ВМС Украины масштабных военных учений в Азовском море.

Об этом он сказал журналистам, комментируя российские военные учения, передают "Украинские новости".

"Украинские военные тоже проведут серьезные учения на Азовском море", - сказал Турчинов.

Чиновник констатировал, что Украина сейчас активно усиливает береговую охрану на море. Он подчеркнул, что отечественные ВМС существенно наращивают авиацию.

Напомним, Украина намерена создать военно-морскую базу на Азовском море до конца 2018 года.

Как ранее сообщалось, новая база украинских ВМС на побережье Азовского моря будет построена из-за "российской минной угрозы".