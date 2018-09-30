В Польше рассказали о конфликте идентичности с Украиной

Замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий

Замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий заяил, что реформы в Украине не должны тормозиться из-за конфликта идентичности с Польшей.

"О трудностях, в том числе серьезных, мы можем говорить в области исторического диалога, а точнее - в идентичности. Внутренняя реформа не должна задерживаться вооруженным конфликтом на востоке или конфликте идентичности - на западе", - сказал Цихоцкий в интервью Polska Agencja Prascowa, передает "Европейская правда".

Цихоцкий отметил, что украинские власти поддерживает "националистически ориентированные круги", подчеркнув, что в Польше нет проблемы дискриминации украинцев.

"Очень хорошо, что все больше и больше украинцев приезжают в Польшу, они могут работать с нами, могут расти, учиться. И это очевидно для нас. Более тревожными являются неприязнь к полякам в украинской прессе, которая говорит о якобы неприязни или даже дискриминации украинцев в Польше", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал Климкин.