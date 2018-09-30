"Сеанс коллективной маструбации": на росТВ показали, как поделят Украину между Россией и Польшей

30 сентября 2018, 10:48

Большой ажиотаж эта новость вызвала в Twitter.

Карта
Карта "раздела" Украины на росТВ / Скриншот с видео

На пропагандистском телеканале "Россия-1" в очередной раз показали передачу, посвященную "предполагаемому разделу Украины".

Во время передачи пропагандисты показали карту "раздела", согласно которой Польша якобы заберет себе Львов, Луцк и Тернополь. А вот России достанется Донецк, Харьков, Херсон и Одесса. Центральные регионы "щедро" оставили Украине.

Так называемые эксперты на фоне карты обсуждали скандал по поводу паспортов между Украиной и Венгрией.

Стоит отметить, что даже большинство российских пользователей в комментариях под видео с записью передачи на YouTube призывают прекратить эксплуатировать вопрос Украины и ее территорий в росСМИ – и обратить наконец внимание на отечественные проблемы, которых у России хватает даже при нынешнем составе.

Читайте такжеПереписать географию. Жириновский предложил вернуть на карту "Русское море" и добавить "Русский восток""Бл*дь! За*бали передачами про проблемы Украины! Я хочу знать, как и чем живет Псков! Какие есть проблемы в Туруханске? Я хочу о своей стране знать! В чём наши проблемы и как их решать! ЗА*БАЛИ УКРАИНОЙ!!!!!!!!!", – написал, в частности, пользователь Виталий Зубков.

"Всё про Украину да про Украину. Больше проблем у россиян нет? Может, уже пора о своих проблемах поговорить? Украина сама решит, что ей делать и куда и с кем идти дальше", – вторит ему Марина Воробьева.

Большой ажиотаж эта новость вызвала и в Twitter, после того, как пользователь Ukr_Che разместил там соответствующий твит.

"Что им не живется? Своей территории-валом, она пуста и не ухожена. Деньги от нефти есть-работайте, обустраивайте. Нет, им чужое надо. Вот зачем? И сидят всей страной, как бабки на лавке, Украину обсуждают. Деграданты", – считает Tetiana Kram.

"На фото – сеанс коллективной маструбации", – отметил пользователь Алекс ОДЕССА. "Кокс изъяли – перешли на отечественные мухоморы!" – шутит Ярослав.

"Также они с Гитлером и Польшу делили", – напомнил Seth. А White-Blue отметил: "Там уже пол-Сибири китайцы забрали, нужно ж русликов от этого отвлечь".

Ранее Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Он призвал не считать его заявление теорией заговора, так как речь, по его утверждению, идет о "реальной политике".

Напомним, депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечения "спокойствия Европы". "Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", – заявил он.

В ответ в российской Госдуме призвали не обращать внимание на это предложение раздробить Россию. "Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата", — заявил другой одиозный депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

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