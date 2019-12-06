  1. Главная
  3. Мир

"Испытываю глубокий стыд": Меркель впервые посетила Освенцим

6 декабря 2019, 22:56

Германия выделит средства на поддержание мемориального комплекса.

Меркель впервые приехала в концлагерь нацистов Освенцим / Фото: скриншот из видео

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые за свою каденцию посетила территорию бывшего концентрационного лагеря Освенцим.

"Я испытываю глубокий стыд перед лицом варварских преступлений, которые были совершены здесь немцами", - цитирует политика DW.

Меркель отметила, что невозможно подобрать слова, чтобы описать произошедшее на этой территории, поскольку никакие слова не способны описать человеческое горе. Канцлер возложила венок к стене, у которой немцы расстреляли тысячи пленных, в том числе, женщин и детей.

По словам политика, Германия выделит 60 млн евро фонду Освенцим-Биркенау на поддержку мемориального комплекса на месте лагеря.

Напомним, в Румынии в городе Сигет на доме лауреата Нобелевской премии по литературе, узника нацистских концлагерей Освенцим и Бухенвальд Эли Визеля появились антисемитские граффити.

Как ранее сообщалось, окружная прокуратура Варшавы проведет проверку сообщений о разработке украинской компанией Aliens Games компьютерной игры "Цена свободы - игра о польских лагерях смерти".

Польша Германия Ангела Меркель Освенцим
Сейчас вы просматриваете новость «"Испытываю глубокий стыд": Меркель впервые посетила Освенцим». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:20
Джокер в эфире телеканал "слил" переписку с нардепом Михайлюк
22:56
"Испытываю глубокий стыд": Меркель впервые посетила Освенцим Видео
22:45
Капитан Марвел, Звездечка и Дейенерис: Топ-10 лучших актеров 2019 по версии IMDB Фото
22:27
"Готовность к прекращению войны": Зеленский пояснил ожидания от встречи с Путиным
21:50
"Хочу вернуться с результатом": Зеленский рассказал о встрече в Париже
21:48
"Склоняю голову перед теми, кто не вернулся с войны!" - Зозуля трогательно поздравил с Днем Вооруженных Сил
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 06-12-2019 Видео
21:28
"Скабеевой, Киселеву и другим свистунам": Воровайки пояснили скандальную песню Хохлы Видео
21:20
"Нет страха в сердце": Джошуа опубликовал мотивационный пост перед реваншем с Руисом
21:17
Режим работы банков в Украине в новогодние каникулы: детали
21:05
Разумков рассказал, что имел в виду Зеленский под "депутатов нужно менять"
20:56
Потекут рекой: Рада вдвое увеличила ограничение на денежны переводы
20:55
Шахтер уверенно огбыграл Олимпик и продолжает лидировать в УПЛ
20:47
На пожаре в Одессе выжила трехцветная кошка Соня
20:44
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Фото
20:20
Расистский скандал на матче Шахтер - Динамо: арбитр избегает общения с полицией
20:18
Лавров заявил, почему прогрессирует выполнение решений в "нормандском формате"
19:56
Политолог пояснил, почему украинцы не хотят устраивать Майдан по призыву Порошенко
19:50
Интер - Рома: где смотреть матч Серии А
19:26
Гончарук пояснил, как цену в платежках снизить на треть
19:24
Игроки сборной Украины и другие знаменитости поздравили военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Видео
18:58
"Вибачте за нього": в Казахстане запустили флешмоб после слов президента о Крыме
18:51
Политолог рассказал, кто окажется в плюсе от союза "Порошенко-Тимошенко-Вакарчук"
18:50
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 15 выпуск 3 сезон - 06-12-2019 Видео
18:49
"Он невероятен": Джошуа расхвалил Владимира Кличко
18:44
Новий рік 2020: чому категорично не місце на святковому столі
18:41
Венецианская комиссия назвала главные недостатки украинского языкового закона
18:24
"Звонят из регионов": Разумков отругал депутатов за безобразие Видео
18:21
"Бредовая идея": президент УЕФА жестко отреагировал на возможное создание клубной суперлиги
18:19
Губернатор Харьковщины Кучер хочет вернуть государству собственность Курченко
17:57
Совет Европы не намерен отказываться от России из-за аннексии Крыма
17:54
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: где смотреть и прогнозы на матч
17:32
"Верим в вас": Жена Сивохо испакостила обложку Time из фанатизма к Зеленскому - фото
17:26
Украина обвинила Россию в размещении ядерного оружия в Крыму
17:08
Ракицкий vs Ордец: где смотреть матч Зенит - Динамо Москва
17:01
"На свидании показал труп": в полиции рассказали о киевском горе-кавалере Фото Видео
17:00
Онуфрий ответил на признание ПЦУ разрывом с двумя церквями
16:51
"Только формат": Гончарук высказался по поводу закупки Украиной российского газа
16:46
Звездные войны Скайуокер Восход: где купить билеты в Киеве Видео
16:40
Джошуа - Руис: где смотреть, когда начало и прогнозы букмекеров
16:20
Жуткий пожар в Одессе: число жертв возросло Видео
16:12
Социологи рассказали, сколько украинцев одобряют разведение войск на Донбассе
16:06
Синоптик пообещала украинцам на выходных ветер со снегом: карта прогноза погоды
15:43
Шахтер нацелился на очередного бразильца
15:32
Путин обещает сохранить транзит газа через Украину
15:24
"Это п*здец, товарищи": Черновол в красном платье и с автоматом позвала на Майдан - видео Видео
15:16
"Спасибо олигархам": легенда Шахтера рассказал, чья заслуга в развитии украинского футбола
14:49
"Поезд смерти": Криклий оконфузился фото состава с телами погибших пассажиров рейса МН17
14:47
Тренер соперника Украины уволился незадолго до Евро-2020
14:46
У Меркель рассказали, сколько продлится встреча в "нормандском формате": расписание
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять