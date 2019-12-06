"Испытываю глубокий стыд": Меркель впервые посетила Освенцим

Германия выделит средства на поддержание мемориального комплекса.
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые за свою каденцию посетила территорию бывшего концентрационного лагеря Освенцим.
"Я испытываю глубокий стыд перед лицом варварских преступлений, которые были совершены здесь немцами", - цитирует политика DW.
Меркель отметила, что невозможно подобрать слова, чтобы описать произошедшее на этой территории, поскольку никакие слова не способны описать человеческое горе. Канцлер возложила венок к стене, у которой немцы расстреляли тысячи пленных, в том числе, женщин и детей.
По словам политика, Германия выделит 60 млн евро фонду Освенцим-Биркенау на поддержку мемориального комплекса на месте лагеря.
"Я испытываю глубокий стыд перед лицом варварских преступлений, которые были совершены здесь немцами", - сказала Ангела Меркель, приехавшая сегодня в бывший концлагерь Освенцим. Германия выделит 60 млн евро фонду "Освенцим-Биркенау" на поддержку мемориального комплекса pic.twitter.com/KUH5awb4Ij— DW на русском (@dw_russian) December 6, 2019
Напомним, в Румынии в городе Сигет на доме лауреата Нобелевской премии по литературе, узника нацистских концлагерей Освенцим и Бухенвальд Эли Визеля появились антисемитские граффити.
Как ранее сообщалось, окружная прокуратура Варшавы проведет проверку сообщений о разработке украинской компанией Aliens Games компьютерной игры "Цена свободы - игра о польских лагерях смерти".