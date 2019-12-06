"Испытываю глубокий стыд": Меркель впервые посетила Освенцим

Меркель впервые приехала в концлагерь нацистов Освенцим / Фото: скриншот из видео

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые за свою каденцию посетила территорию бывшего концентрационного лагеря Освенцим.

"Я испытываю глубокий стыд перед лицом варварских преступлений, которые были совершены здесь немцами", - цитирует политика DW.

Меркель отметила, что невозможно подобрать слова, чтобы описать произошедшее на этой территории, поскольку никакие слова не способны описать человеческое горе. Канцлер возложила венок к стене, у которой немцы расстреляли тысячи пленных, в том числе, женщин и детей.

По словам политика, Германия выделит 60 млн евро фонду Освенцим-Биркенау на поддержку мемориального комплекса на месте лагеря.

"Я испытываю глубокий стыд перед лицом варварских преступлений, которые были совершены здесь немцами", - сказала Ангела Меркель, приехавшая сегодня в бывший концлагерь Освенцим. Германия выделит 60 млн евро фонду "Освенцим-Биркенау" на поддержку мемориального комплекса pic.twitter.com/KUH5awb4Ij — DW на русском (@dw_russian) December 6, 2019

Напомним, в Румынии в городе Сигет на доме лауреата Нобелевской премии по литературе, узника нацистских концлагерей Освенцим и Бухенвальд Эли Визеля появились антисемитские граффити.

Как ранее сообщалось, окружная прокуратура Варшавы проведет проверку сообщений о разработке украинской компанией Aliens Games компьютерной игры "Цена свободы - игра о польских лагерях смерти".