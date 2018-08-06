В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото

Эли Визель напоминал миру о трагедии Холокоста

В Румынии в городе Сигет на доме лауреата Нобелевской премии по литературе, узника нацистских концлагерей Освенцим и Бухенвальд Эли Визеля появились антисемитские граффити.

Как сообщает DW со ссылкой на полицию Бухареста, правоохранители начали расследование и разыскивают злоумышленников.

Следователи изучают записи камер наблюдения возле дома, который находится под охраной как историческое наследие страны.

Граффити было удалено по распоряжению румынских властей. Национальный институт изучения Холокоста в Румынии имени Эли Визеля назвал поступок злоумышленников актом вандализма против памяти жертв Холокоста.

Посольство Израиля в Бухаресте и Всемирный еврейский конгресс осудили "беспрецедентный антисемитский акт" и призвали к скорейшему расследованию преступления.

Дом Эли Визеля в Румынии

Напомним, писатель, публицист, лауреат Нобелевской премии мира 1986 года Эли Визель родился в Румынии в 1928 году в еврейской религиозной семье. Он пережил заключения в нацистских лагерях, где потерял мать и сестру. Визель жил в Нью-Йорке и умер летом 2016 года в возрасте 87 лет. В книгах, выступлениях и интервью он неоднократно рассказывал о трагедии Холокоста.

Напомним, в Тернополе неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.