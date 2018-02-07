"Никогда не была антисемитом": Марьяна Полянская объяснила, почему написала скандальную статью.

Главный редактор газеты "Чортковский вестник" Марьяна Полянская прокомментировала статью под названием "Жиды или евреи?", которую опубликовала в своем издании.

Девушку обвинили в шовинизме и антисемитизме. В интервью журналистам "КП" в Украине" Марьяна Полянская призналась, что в ее материале нет ни одного личного высказывания в сторону еврейской нации, а представлены исключительно факты.

"Самое главное, из-за чего я написала этот материал - это тот факт, что официальный Израиль не признает обоих Голодоморов, в которых погибли более 6 миллионов украинцев. А почему сейчас? Потому что время войны, и нужно называть вещи своими именами, нужно заботиться о сохранении самоидентичности", - считает редактор "Чортковского вестника".

Также журналист добавила, что никогда не позиционировала себя антисемитом, шовинистом, ксенофобом, расистом или иным страшным прозвищем.

"Никакого внимания к своему изданию или своей персоне привлекать я не хотела. Не отношусь ни к одной политической силе или экстремистской организации. И никогда не позиционировала себя антисемитом, шовинистом, ксенофобом, расистом или иным страшным прозвищем. Во время обучения в вузе писала исследовательские работы на тему Холокоста, играла в любительском театре мать Тевье-молочника. А данная газета никогда не пользовалась особой популярностью и имела лишь несколько сотен верных читателей", - рассказала Полянская.

Ранее директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский возмутился из-за статьи, в которой евреи обвинялись в захвате власти в Украине и мире.

За размещение такого материала в газете девушке грозит иск, либо, как минимум, штраф в размере 200 000 гривен.