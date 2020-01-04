Показ мод в костеле: в Польше возмутились из-за странной идеи Минкульта

Костел Святого Николая в Киеве / organhall.kiev.ua

Министр культуры Украины Владимир Бородянский заявил о том, что показа мод украинского дизайнера Алены Серебровой в здании костела Святого Николая в Киеве не будет.

По его словам, такое решение было принято в связи с негативной позицией настоятеля храма.

"Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины - не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля", – написал министр в Facebook.

Ранее издание Обозреватель сообщило о том, что Министерство культуры выступило с намерением провести в костеле Святого Николая в Киеве беспрецедентный модный показ известного украинского дизайнера Алены Серебровой.

"В распоряжении Obozrevatel оказались письма министерства к настоятелю религиозной организации "Религиозная Община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви в Киеве" отца Андрея Рака, а также генеральному директору ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" Стахурской Татьяне Николаевне о проведении мероприятия в соответствующей локации", – сказано в сообщении на сайте издания. Также были опубликованы скан-копии писем.

При этом было отмечено, что сама дизайнер Сереброва направила письмо министру культуры Бородянскому с просьбой оказать содействие проведению показа в помещении Национального дома в период с 15 по 29 февраля 2020 года.

Со своей стороны чиновники выбор локации объясняют тем, что в последнее время мировые бренды сотрудничают в коллаборации с религиозной эстетикой, что дает более широкое распространение. Как пример были приведены мировые модные показы, которые проводятся в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, церкви Сен-Мерри в Париже, церкви Святого Варфоломея в Нью-Йорке.

"Презентация коллекции украинского дизайнера на территории Национального дома органной и камерной музыки в Киеве станет символом нового осмысления связи между традиционным и современным, духовным и телесным, вечным и временным, и, несомненно, привлечет внимание молодежи к этой культурной и архитектурной памятке Украины", – поясняется в письме.

На новость о планах показа мод в костеле Святого Николая отреагировал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

При этом он назвал костел "захваченным большевиками" и "до сих пор не возвращенным".

"Показ мод в захваченной большевиками и до сих пор не возвращенной киевской святыне?" - написал Цихоцкий в своем Twitter.

Напомним, ранее в МИД ответили польским и израильским дипломатам в связи с заявлением о громким чествованием памяти Степана Бандеры.