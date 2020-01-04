Скандал с Бандерой: Киев нашел, что ответить на упреки Польши и Израиля / Фото: УП

После того, как Израиль и Польша осудили баннер с Бандерой в центре Киева, МИД Украины выступил со своим заявлением.

По словам пресс-секретаря ведомства Екатерины Зеленко, "существуют деятели, институты и даже страны, которые заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем были предметом раздора между украинцами и другими народами".

Украина сама выбирает себе национальных героев. В то же время Киев должен сохранить дружеские и партнерские отношения с другими странами, даже если у них разные подходы к исторической памяти, заявила она агентству УНН.

"Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", – резюмировала Зеленко.

Как ранее сообщалось, в Киеве 1 января состоялось традиционное факельное шествие по случаю дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, на котором собралось несколько тысяч участников.

Также в центре Киева на шествии в честь дня рождения Степана Бандеры присутствовал журналист российского пропагандисткого агентства Ruptly.