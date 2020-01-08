"Холопы, крепостные": Жириновский оправдался за скандальное высказывание

Владимир Жириновский утверждает, что на слово "холопы" не стоит обижаться / Скриншот

Лидер Либерально-демократической партии России, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что не стоит обижаться на слово "холопы", поскольку от слова "холоп" произошло слово "хлопцы", а хлопцы - это молодые безработные и бедные ребята.

Народ и есть холопы, рассказал политик на московской Манежной площади во время прогулки по ярмарке, пишет РИА Новости.

По словам лидера ЛДПР, словосочетания "крепостное право" не нужно стесняться, поскольку "дети от родителей зависят, родители от детей зависят - это и есть крепостное право".

"Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные", - заявил депутат.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский в Москве на Красной площади раздавал деньги "крепостным и холопам". "Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы. Взяли - отходите!", - говорил он. Позже появилась информация, что в Госдуме задумались над тем, как наказать политика.