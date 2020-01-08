  1. Главная
  3. Мир

"Холопы, крепостные": Жириновский оправдался за скандальное высказывание

8 января 2020, 18:08

Все россияне - бесправные, считает лидер ЛДПР.

Не стоит обижаться на слово холопы, утверждает Владимир Жириновский - Новини світу
Владимир Жириновский утверждает, что на слово "холопы" не стоит обижаться / Скриншот

Лидер Либерально-демократической партии России, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что не стоит обижаться на слово "холопы", поскольку от слова "холоп" произошло слово "хлопцы", а хлопцы - это молодые безработные и бедные ребята.

Народ и есть холопы, рассказал политик на московской Манежной площади во время прогулки по ярмарке, пишет РИА Новости.

По словам лидера ЛДПР, словосочетания "крепостное право" не нужно стесняться, поскольку "дети от родителей зависят, родители от детей зависят - это и есть крепостное право".

"Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные", - заявил депутат.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский в Москве на Красной площади раздавал деньги "крепостным и холопам". "Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы. Взяли - отходите!", - говорил он. Позже появилась информация, что в Госдуме задумались над тем, как наказать политика.

Россия ЛДПР Владимир Жириновский
Сейчас вы просматриваете новость «"Холопы, крепостные": Жириновский оправдался за скандальное высказывание». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:20
Фьюри обозвал Усика "бомжом"
18:08
"Холопы, крепостные": Жириновский оправдался за скандальное высказывание
17:45
НАБУ завело дело против Геруса по заявлению адвоката Ляшко - СМИ
17:39
Свежий курс НБУ: доллар и евро "утерли нос" гривне
17:38
Дженнифер Лопес задолжала миллионы стриптизерше
17:29
Сами виноваты: Бабченко высказался о погибших на борту МАУ
17:27
Динамо отдало своего легионера в аренду
17:26
Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности трагедии Фото
17:22
Сын Жванецкого раскрыл детали нападения: что произошло на самом деле
17:18
Зинченко и Седан смотрели манчестерское дерби рядом с болельщиками - фаны были в восторге
17:05
"С голой попой, просто секс": Анфиса Чехова топлес игриво показала тело Фото
17:04
Убийство Шеремета: Апелляционный суд вынес решение по Яне Дугарь
17:00
Зеленский сообщил о важном решении насчет расследования крушения Боинга МАУ Видео
16:47
В Турции Путину подготовили неудобный разговор: что известно
16:38
Третья мировая война: партнер Зинченко опубликовал скандальную запись в соцсетях
16:25
Украину накроет атмосферный фронт: синоптик предупредила о "погодных огорчениях" Видео
16:25
Украинцам приготовили "сюрприз" с платежками: сколько придется платить
16:19
Новый мужчина Волочковой попал в кадр: как выглядит парень Волочковой
16:15
В Иране решили, что делать с "черными ящиками" рухнувшего украинского Боинга
16:10
Окружение Фридмана отреагировало на возможность приобретения украинского футбольного клуба
16:00
"Утром прилетит": отец погибшего в Иране бортпроводника МАУ рассказал о трагедии Видео
15:42
Уринотерапия: Погба думал выпить свою мочу после операции
15:40
В Турции Путин и Эрдоган "врубили" газопровод в обход Украины
15:25
Крушение Боинг 737-800: Пристайко рассказал о важной договоренности с Ираном Видео
15:20
Фантастические твари Всеобщая история: снимают сериал-шоу по Гарри Поттеру
14:57
Больную Заворотнюк обвинили в симуляции
14:50
Крушение Боинг 737 МАУ: Иран не отдаст черные ящики Boeing Видео
14:09
Крушение самолета МАУ в Иране: обнародованы имена погибших членов экипажа Фото
14:05
Запылал еще в воздухе: очевидец рассказал о катастрофе Боинга - видео Видео
14:00
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: "война", измена и желанная встреча
13:42
Дракула сериал 2020: кровь, секс и самоанализ Видео
13:39
Іранська драма: наслідки для світу та України мнение
13:36
"Помощь в борьбе": Путин посетил Сирию и навести своих наемников
13:27
Возвращение на Родину: Порошенко после отпуска "засекли" в Борисполе - фото
12:53
Новые подробности крушения Боинга в Иране: брифинг премьера и секретаря СНБО Видео
12:50
В Никополе Икарус попал в ДТП: есть жертва и много пострадавших Фото
12:39
"Дали пощечину": в Иране высказались о ракетном ударе по военной базе США
12:32
Вместо Евровидения: Оля Бузова собралась в мировое турне
12:25
CNN раскрыл подробности похорон Касема Сулеймани Видео
12:20
Путин отправил Зеленскому срочную телеграмму: в чем причина
12:19
Почему разбился самолет МАУ в Иране: четыре главные версии мнение
12:15
Найдены черные ящики разбившегося украинского Боинга - иранские чиновники
12:03
Второй раз родился: украинец рассказал, как чудом спасся от смерти на рейсе из Тегерана
12:01
"Или я, или никто": жена погибшего пилота МАУ рассказала о последнем разговоре с мужем Видео
11:52
Сына Жванецкого жестоко избили: все подробности
11:31
В Тегеране не хотели ракетами убить побольше американцев - CNN
11:22
Крушение Боинг 737 МАУ: на месте трагедии собирают тела погибших Фото
10:55
Половое воспитание 2 сезон от Netflix: дата выхода, актеры и трейлер Видео
10:49
Авиакатастрофа в Иране: Зеленский поручил Рябошапке открыть дело
10:45
"Сиси не простуди": Серябкина показала грудь и возбудила друзей
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять