"О*еревший барин развлекается": Появилось видео, как Жириновский в Москве раздавал деньги "крепостным и холопам"

Владимир Жириновский прогулялся по Красной площади / Фото Instagram

Депутат Госдумы и лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, который ранее цинично отреагировал на смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, отличился очередной не совсем адекватной выходкой. Хотя тем, кто привык есть с лопаты, не привыкать.

Гуляя по Красной площади в центре столицы России, политик устроил "аттракцион неслыханной щедрости" - он раздавал прохожим тысячные купюры. И все бы ничего, но при этом депутат Госдумы приговаривал: "Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы".

Действо транслировалось в аккаунте Instagram Жириновскогов воскресенье, 5 января. В этот же день был размещен пост о том, что лидер ЛДПР прогулялся возле ГУМа.

"Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!", - написал российский политик.

Видео, как Жириновский раздает деньги на Красной площади, опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы. Взяли - отходите!": Жириновский раздает деньги на Красной площади pic.twitter.com/rJgPtgzBrv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020

Видео вызвало бурю эмоций в Сети.

"Это уже традиция. Вольфович раздаёт деньги на митингах ещё с голодных 90-х...", - прокомментировала Галина Костина.

"В любой нормальной стране после подобного партия и её лидер просто перестали бы существовать на политической арене. В РФ же будут следить куда ездит Жириновский авось ещё денег даст. Народ потерял самоуважение. Хотя имел ли?", - считает пользователь с ником Веселый Роджер.

"Старый га*дон", - резко высказался Дима Иванов.

"О*еревший барин развлекается?" - отметил Driver.

"Этот цирк пахнет мерзостью", - считает еще один пользователь.

Тем временем в комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики заявили, что смогут обсудить выходку лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как с одиозного российского политика и главы партии ЛПДР Владимира Жириновского снимают порчу. На видео, выложенном в YouTube, видно, как шаман стучит в бубен, а Жириновский несколько раз громко кричит: "Снимите с меня всю порчу, недельный стресс снимите".