"Максимум усилий, чтобы убрать": Жириновский цинично отреагировал на смерть Лужкова

Владимир Жириновский доволен, что Юрий Лужков не умер десять лет назад / УНИАН

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский порадовался тому, что Юрий Лужков умер сейчас, а не десять лет назад, когда добились его ухода с поста мэра Москвы.

Власти приложили максимум усилий, чтобы убрать Лужкова с должности градоначальника, рассказал Жириновский, выступая в Госдуме, сообщает Рен ТВ.

Также политик сказал, что новость о смерти Лужкова - не совсем приятная.

"…Все-таки он управлял Москвой 18 лет, а мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его... Но, слава Богу, что он умер сейчас, а не десять лет назад, когда мы добились его ухода", - сказал лидер ЛДПР.

Ранее сообщалось, что Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет 10 декабря. СМИ писали, что умер Лужков в Германии во время операции на сердце. Возможная причина смерти Лужкова - анафилактический шок.