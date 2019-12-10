Юрий Лужков умер / lenta.ru

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер. О его смерти сообщается 10 декабря со ссылкой на источники в его окружении.

Лужкову было 83 года.

По данным росСМИ, смерть Лужкова наступила в одной из мюнхенских клиник. Туда он прибыл для операции на сердце.

Юрий Лужков: причина смерти

Скончался Юрий Лужков после операции на сердце, которую ему проводили в клинике Мюнхена, уточнили росСМИ. По данным Telegram-канала Life Shot, смерть постигла Лужкова из-за послеоперационных осложнений.

А Telegram-канал Mash уточняет, что Лужков умер, не приходя в сознание. По предварительной информации, причиной смерти Лужкова стал анафилактический шок.

Отметим, что в конце декабря 2016 года Лужков уже переживал клиническую смерть. В тот раз московским врачам удалось его реанимировать.

Юрий Лужков: биография

Родился Юрий Лужков 21 сентября 1936 года. Он москвич.

В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (сейчас это РГУ нефти и газа) имени И.М. Губкина. Своей специальностью он выбрал "инженера-механика".

В 1987 году стал первым зампредседателя Мосгорисполкома. Спустя три года его выдвинули на пост главы Мосгорисполкома.

Читайте такжеУмер самый старый в мире экс-премьерВице-мэром Москвы Лужкова избрали в 1991 году. Затем он занял должность премьера городского московского правительства.

На пост мэра Москвы и главы администрации Лужков назначен 6 июня 1992 года столицы.

На этом посту он сменил Гавриила Попова.

Повторно на это место избирался в 1996, 1999 и 2003 годах. Одновременно с этой должностью с 1996 до 2001 года занимал пост главы правительства российской столицы.

Лужков пробыл на посту мэра более 18 лет – с июня 1992 года по сентябрь 2010, когда он был уволен "в связи с утратой доверия президента России".

Мэром после Лужкова стал Сергей Собянин.

После ухода из политики Лужков стал заниматься сельским хозяйством.

Юрий Лужков: личная жизнь

Был женат на Елене Батуриной. Это был уже третий брак экс-чиновника. У пары две дочери – Елена и Ольга.

Первый брак Лужкова – еще в студенческие годы – был непродолжительным, про него мало известно.

Второй раз он женился на Марине Башиловой. Она родила ему двух сыновей – Александра и Михаила. В 54 года Марина скончалась от агрессивной злокачественной опухоли печени.