"Улыбался и прекрасно выглядел": названа причина смерти Юрия Лужкова

Умер Юрий Лужков: названа причина смерти / УНИАН

Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 в возрасте 84 лет.

Скончался Юрий Лужков после операции на сердце, которую ему проводили в клинике Мюнхена, уточнили росСМИ. По данным Telegram-канала Life Shot, смерть постигла Лужкова из-за послеоперационных осложнений.

А Telegram-канал Mash уточняет, что Лужков умер, не приходя в сознание. По предварительной информации, причиной смерти Лужкова стал анафилактический шок.

"Я видел его в субботу, он улыбался, прекрасно выглядел. Вчера тоже всё было нормально…", – сообщил Комсомольской правде шурин экс-мэра Виктор Батурин.

Отметим, что в конце декабря 2016 года Лужков уже переживал клиническую смерть. В тот раз московским врачам удалось его реанимировать.

В тот раз ему вызывали реанимационную бригаду в читальный зал библиотеки МГУ.

Ранее Главред публиковал биографию Юрия Лужкова. В частности, Лужков пробыл на посту мэра Москвы более 18 лет – с июня 1992 года по сентябрь 2010, когда он был уволен "в связи с утратой доверия президента России".