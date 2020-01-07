В Госдуме задумались, как наказать Жириновского за выходку с "деньгами для холопов"

Владимир Жириновский / УНИАН

Депутаты Госдумы РФ могут указать Владимиру Жириновскому на очередную недопустимость его слов или поступков, предложить извиниться, а также проинформировать СМИ о факте депутатского нарушения.

С таким заявлением во вторник, 7 января, руководитель думской комиссии по этике Отари Аршба, сообщает портале НСН.

Таким образом депутат дал комментарий поведению главы ЛДПР Владимира Жириновского, которое комиссия по этике планирует рассматривать 13 января 2020 года. Ранее политик устроил очередную выходку - раздавая прохожим в центре Москвы на Красной площади деньги и чебуреки - обращаясь "к детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам".

