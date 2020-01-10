"Наказать Украину": российский эксперт объяснил, зачем России Турецкий поток

Турецкий поток не выгоден Москве.
Российский газопровод Турецкий поток выгоден только для Турции. По словам российского эксперта по энергетическим вопросам Михаила Крутихина, этот проект Москве не выгоден.
"Это чисто геополитическая затея с целью наказать Украину", – заявил эксперт в комментарии Обозревателю.
При этом он отметил, что Турция с каждым годом все меньше и меньше нуждается в российском газе, благодаря закупке газа из Азербайджана и запасов сжиженного газа из своих терминалов.
"Путин сказал, что в 2019 году Турция купила у "Газпрома" 24 миллиарда кубометров газа, а на самом деле – всего 16 миллиардов. В 2020 году, думаю, объем сократится еще больше", – рассказал Крутихин.
Кроме того, он указал, что Турецкий поток не выгоден для Российской Федерации.
"Они шантажируют Газпром для того, чтобы сбить цену на российский газ. Ставятся различные условия, в том числе политические. Турки бесплатно приобрели лишний канал получения газа", – подчеркнул эксперт.
Как ранее сообщал Главред, глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что из-за запуска Турецкого потока, транзит газа через Украину в текущем году составит около 15 млрд куб. м.