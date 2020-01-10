"Наказать Украину": российский эксперт объяснил, зачем России Турецкий поток

Турецкий поток / Газпром

Российский газопровод Турецкий поток выгоден только для Турции. По словам российского эксперта по энергетическим вопросам Михаила Крутихина, этот проект Москве не выгоден.

"Это чисто геополитическая затея с целью наказать Украину", – заявил эксперт в комментарии Обозревателю.

При этом он отметил, что Турция с каждым годом все меньше и меньше нуждается в российском газе, благодаря закупке газа из Азербайджана и запасов сжиженного газа из своих терминалов.

"Путин сказал, что в 2019 году Турция купила у "Газпрома" 24 миллиарда кубометров газа, а на самом деле – всего 16 миллиардов. В 2020 году, думаю, объем сократится еще больше", – рассказал Крутихин.

Кроме того, он указал, что Турецкий поток не выгоден для Российской Федерации.

"Они шантажируют Газпром для того, чтобы сбить цену на российский газ. Ставятся различные условия, в том числе политические. Турки бесплатно приобрели лишний канал получения газа", – подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщал Главред, глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что из-за запуска Турецкого потока, транзит газа через Украину в текущем году составит около 15 млрд куб. м.