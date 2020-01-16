В Сирии под жуткий обстрел попали жилые дома: много погибших и раненых

В Сирии обстреляли жилые кварталы / twitter.com/ChristerSfeir

В результате мощного обстрела сирийского города Алеппо, 6 человек погибли, а 15 получили ранения.

Пj информации SANA, все раненые были доставлены в больницу "Ар-Рази" для получения необходимого лечения.

"Террористические группировки, базирующиеся на западе и северо-западе провинции Алеппо, выпустили 3 ракетных снаряда по кварталу Ас-Суккари, что привело к гибели 6 человек и ранению 15, также был причинен материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 15 января, более десятка человек были убиты и 60 ранены в результате авиаударов в последнем удерживаемом повстанцами районе на северо-западе Сирии.

Также Главред писал, что Путин посетил Сирию и навестил своих наемников.