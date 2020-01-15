Россия нанесла жуткие авиаудары по Сирии, много погибших - ужасные фото 18+

В Сирии вновь неспокойно. Россия обстреливает мирных жителей.
Президент Сирии Башар Асад совместно с войсками России 15 января нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб.
В результате воздушных атак погибли минимум 23 человека, около полусотни получили ранения. Об этом сообщает журналист Джулиан Репке в своем Twitter
По информации журналиста, удары нанесли по жилым районам и рынкам в населенных пунктах Идлиба.
Ранее базу США обстреляли из Катюши.
Также Главред писал, что в России бросили камень в огород американской армии.