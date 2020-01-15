Россия нанесла жуткие авиаудары по Сирии, много погибших - ужасные фото 18+

Президент Сирии Башар Асад совместно с войсками России 15 января нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб.

В результате воздушных атак погибли минимум 23 человека, около полусотни получили ранения. Об этом сообщает журналист Джулиан Репке в своем Twitter

По информации журналиста, удары нанесли по жилым районам и рынкам в населенных пунктах Идлиба.

Россия и Асад нанесли авиаудар в Сирии: погибли десятки людей. Фото 18+

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