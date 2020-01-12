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"В НАТО устали от давления США": в России бросили камень в огород американской армии

12 января 2020, 13:16

Многие страны ЕС хотят определенной независимости от США, убежден заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

НАТО
В НАТО устали от давления США, убеждены в России / Reuters

В Госдуме России отреагировали на громкое заявление министра обороны Великобритании о том, что Объединенное королевство должно быть готово рассчитывать только на собственную военную мощь, ведь США могут утратить статус лидера.

В частности, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что многие страны ЕС хотят определенной независимости от США.

"В этой ситуации, когда Великобритания выходит из ЕС, очевидно для них рассматривать вопрос независимости в военной сфере от Соединённых Штатов", — уверен Чепа.

По мнению депутата, "в НАТО во многом устали от давления США".

"Все закупки — в основном американского производства, цены устанавливают американцы. И все прекрасно понимают, кто на этом зарабатывает. Политика военной доктрины США и стран ЕС во многом отличаются. Поэтому мы всё больше слышим о том, что все хотят определённой независимости от Штатов", — подытожил политик.

Читайте такжеНАТО и Швеция уходят из Ирака, а в США паника из-за "третьей мировой войны"Напомним, ранее министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил, что Великобритания вынуждена подготовиться к тому, что ей придется опираться исключительно на свою военную мощь, не ожидая поддержки США, так как те могут перестать быть мировым лидером.

"За последний год США вывели войска из Сирии, Дональд Трамп выступил с заявлением по Ираку, в котором заявил, что НАТО должно прийти на смену и взять на себя большую роль на Ближнем Востоке. Убеждённость 2010 года, что мы всегда будем частью коалиции США, просто более не отражает то, какое положение мы будем занимать", — заявил Уоллес.

Более того, британский министр обороны признал, что Лондон сильно зависит от военной поддержки Вашингтона.

НАТО США независимость армия Великобритания Госдума РФ военная мощь
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