Военная мощь США рухнула в глазах Великобритании: в Лондоне сделали громкое заявление

Армия США в глазах британцев стала слабой / Reuters

Великобритания вынуждена подготовиться к тому, что ей придется опираться исключительно на свою военную мощь, не ожидая поддержки США, так как те могут перестать быть мировым лидером, заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

При этом британский министр признался, что его беспокоит то, что Вашингтон может "отойти от лидирующей позиции в мире".

По словам Бена Уоллеса, такой поворот может очень негативно отразиться на мире.

"За последний год США вывели войска из Сирии, Дональд Трамп выступил с заявлением по Ираку, в котором заявил, что НАТО должно прийти на смену и взять на себя большую роль на Ближнем Востоке. Убеждённость 2010 года, что мы всегда будем частью коалиции США, просто более не отражает то, какое положение мы будем занимать", — заявил Уоллес, пишет The Sunday Times.

Более того, британский министр обороны признал, что Лондон сильно зависит от военной поддержки Вашингтона.

Также Уоллес выразил надежду, что Великобритания сможет в ближайшем будущем занять более активную позицию при продвижении своих интересов и в сфере дипломатии, и силами армии.

При этом политик посетовал, что и Россия, и Франция в настоящий момент опережают Великобританию в этом отношении.

Читайте такжеРейтинг сильнейших армий мира: стало известно место ВСУНапомним, ранее президент США Дональд Трамп обратился с посланием к нации в связи с ракетной атакой Ирана на американскую военную базу, расположенную в Ираке. Трамп уточнил, что никто из американцев не пострадал от атаки иранского режима.

При этом глава Белого дома добавил, что мировые лидеры должны осознать неизбежность ирано-американского конфликта, поскольку ситуация не может так дальше продолжаться.

"Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю пора принять реальность: они должны отказаться от договоров по Ирану и JCPOA (Совместному всеобъемлющему плану действий). Иран может быть прекрасной страной – стабильной и успешной. Цивилизованный мир должен послать иранскому режиму ясное послание – больше эта угроза миру продолжаться не может", - констатировал он.

Также ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что представители государств-членов Альянса решили приостановить деятельность своей миссии в Ираке.

"В любых наших действиях безопасность нашего персонала остается первоочередной. Поэтому мы решили временно приостановить на местах нашу деятельность по подготовке иракских военнослужащих и принимаем все необходимые меры по защите нашего личного состава", - сказал он.