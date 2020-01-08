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Трамп обратился к нации после атаки Ирана на базу США

8 января 2020, 19:03

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон предпринимает меры во благо иранского народа, заслуживающего достойной жизни.

Трамп сделал заявление в связи с масштабным конфликтом между США и Ираном / Фото: скриншот из видео

Президент США обратился с посланием к нации в связи с ракетной атакой Ирана на американскую военную базу, расположенную в Ираке. По информации американских СМИ, пострадавших или убитых в результате обстрела не было, в то же время иранские медиа сообщили о более чем 80 погибших американских военных. 

"Пока я президент США, Иран не будет иметь ядерного оружия.Никто из американцев не пострадал от атаки иранского режима. Все наши солдаты в безопасности, на наших военных базах был нанесен только минимальный ущерб. Великие американские силы готовы к любому развитию событию. Мы не позволим Ирану угрожать всему миру ядерным оружием. Американские военные уничтожили топ-террориста Касема Сулеймани, на счету которого многочисленные американские жертвы", - отметил Трамп во время прямой трансляции.

Американский лидер добавил, что Сулеймани был преступником, которого Вашингтон обязан был уничтожить из-за угрозы национальной безопасности.

"Сулеймани разжигал кровавые гражданские войны по всему региону; убивал американских солдат, руководил недавними нападениями на американский персонал в Ираке, в последние дни он планировал новые атаки на американские цели, но мы остановили его. Его надо было уничтожить давным-давно. Уничтожением Сулеймани мы дали сигнал террористам, Вместо того, чтобы поблагодарить США, они решили отмстить нам. На деньги, полученные от Америки в результате договора Барака Обамы, они устроили ад в Ираке, Йемене, Ливане, Афганистане", - сказал он.

Трамп добавил, что мировые лидеры должны осознать неизбежность ирано-американского конфликта, поскольку ситуация не может так дальше продолжаться.

"Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю пора принять реальность: они должны отказаться от договоров по Ирану и JCPOA (Совместному всеобъемлющему плану действий). Иран может быть прекрасной страной – стабильной и успешной. Цивилизованный мир должен послать иранскому режиму ясное послание – больше эта угроза миру продолжаться не может", - констатировал он.

Читайте такжеУ Трампа раскрыли причину ликвидации СулейманиГлава Белого дома заявил о беспрецедентном росте американской экономики во время его правления, что позволяет США приобретать самое современное вооружение, которое Вашингтон не хотел бы применять без особой необходимости.

"При моем президентстве американская экономика растет, как никогда прежде, а армия вооружается новейшим вооружением. Но это не значит, что его надо использовать. Наше оружие мощное, быстрое, смертельное и стремительное. Но это не значит, что его надо его использовать. Мы не хотим его использовать. Мы уничтожили Аль-Багдади, одного из лидеров ИГИЛ, который является врагом Ирана", - сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что действия американских властей направлены на благо иранского народа.

"Иранские власти и народ Ирана: мы желаем вам самого лучшего будущего, прекрасного будущего, которого вы заслуживаете, в мире и согласии с другими нациями мира", - подытожил глава государства.

В настоящий момент известно, что Иран выпустил по базе 50 ракет, десять из них попали по аэродрому. Комментируя ракетный удар, министр обороны Ирана заявил, что это был акт самозащиты против агрессора.

Как ранее сообщалось, Аятолла Али Хаменеи прокомментировал ракетный удар по военным базам США в Ираке. По его словам, вынудить американских военных уйти из региона мало.

Напомним, в Ираке нанесли ракетные удары по авиабазе США вблизи города аль-Асад и базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль.

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