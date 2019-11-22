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Евросоюз не способен защитить Европу: Столтенберг осыпал упреками Макрона

22 ноября 2019, 12:46

Глава НАТО прибыл во Францию для разговора с Макроном, который ранее громогласно заявил о смерти мозга Альянса.

Столтенберг
Столтенберг распек Макрона за слова о НАТО / REUTERS/Francois Lenoir

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который ранее пожурил Россию, предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о последствиях развития европейской системы обороны в ущерб НАТО.

"Я поддерживаю систему европейской обороны, но она должна быть опорой НАТО, а не её заменой. Сегодня Евросоюз не способен защитить Европу", — цитирует Столтенберга французская газета Le Figaro.

При этом Столтенберг особо отметил, что в случае Brexit ситуация усугубится, так как при выходе Великобритании из ЕС 80% бюджета альянса будет обеспечиваться странами, не входящими в Евросоюз.

Более того, Столтенберг обратил внимание на то, что попытки отдалить Европу от США ослабят трансатлантические связи и вообще весь европейский континент.

По мнению генсека НАТО, это не будет выгодно обеим сторонам.

Добавим, что глава НАТО прибыл во Францию для разговора с Макроном, который ранее громогласно заявил о смерти мозга Альянса.

К слову, президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Североатлантический альянс за отсутствие координации по стратегическим решениям между США и союзниками. По его словам, НАТО находится в коматозном состоянии.

"Я хочу сказать ему Макрону, что не следует делать выбор между европейским единством и трансатлантической солидарностью", — высказался Столтенберг.

Читайте такжеВ Минобороны объяснили, будет ли НАТО воевать вместе с УкраинойНапомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель критично отозвались о произнесенной фразе президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".

Меркель подчеркнула, что слова Макрона являются чрезмерно "резкими", поскольку "НАТО остается основой нашей безопасности" и подчеркнула различие точек зрения на данный вопрос с президентом Франции.

Канцлера поддержал генсек НАТО, подчеркнув, что НАТО не утратило свою мощь.

"Европейское единство не может заменить трансатлантическое единство", — отметил он.

Столтенберг высказал мнение, что любая попытка отдалить Европу от Северной Америки создает риск для ослабления Альянса и раскола в ЕС. 

НАТО Европа Эммануэль Макрон Йенс Столтенберг новости США
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