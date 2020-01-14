Обострение ситуации в Ираке: базу США обстреляли из Катюши

Военная база США вновь попала под обстрел / 24 канал

По информации СМИ, во вторник, 14 января, иракская военная база Эт-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие, подверглась ракетной атаке.

По сообщению телеканала Al Sumariya, обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Все выпущенные ракеты разорвались в окрестностях военного объекта. Сведений о пострадавших среди иракских и американских военных не поступало.

Отмечается, что на базе находятся американские военнослужащие. Атака была достаточно интенсивной, передают СМИ. На территории базы разорвались две ракеты. Сообщается, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Катюша". Всего вблизи лагеря зафиксировали падение пять ракет.

База в Эт-Таджи подвергалась обстрелам в начале января в ответ на налет ВВС США, совершенный 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в городе Эль-Каим близ границы с Сирией. Тогда, по данным Al Sumariya, погибли 27 ополченцев.

Как писал Главред, 12 января Ираке из Катюши обстреляли авиабазу США.

Также напомним, США могут лишить Ирак доступа к "нефтяным" деньгам.