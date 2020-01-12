В Ираке из Катюши обстреляли авиабазу США

На севере Ирака обстреляли американскую военную базу.
Во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака, где размещаются американские войска, были раненый четыре человека.
Как пишет Reuters в воскресенье, 12 января, восемь ракет "Катюша" были выпущены по базе, примерно в 80 км к северу от столицы Багдада, и из четырех раненых были два офицера.
Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу. О пострадавших среди американских военных на базе не сообщается.
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В заявлении иракских военных не сказано, кто стоит за атакой, и не упоминается об усиленной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.
Напомним, что 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы в Ираке – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны. Перед этим 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
Как ранее писал Главред, США могут лишить Ирак доступа к "нефтяным" деньгам.