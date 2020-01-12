В Ираке из Катюши обстреляли авиабазу США

Обстрелы в Ираке / Depo.ua

Во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака, где размещаются американские войска, были раненый четыре человека.

Как пишет Reuters в воскресенье, 12 января, восемь ракет "Катюша" были выпущены по базе, примерно в 80 км к северу от столицы Багдада, и из четырех раненых были два офицера.

Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу. О пострадавших среди американских военных на базе не сообщается.

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В заявлении иракских военных не сказано, кто стоит за атакой, и не упоминается об усиленной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.

Напомним, что 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы в Ираке – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны. Перед этим 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.

Как ранее писал Главред, США могут лишить Ирак доступа к "нефтяным" деньгам.