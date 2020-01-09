Иран атаковал авиабазы США при помощи новейших ракет

"Зеленый" район Багдада был обстрелян при помощи ракет.
Один из районов Багдада, в котором располагаются здания посольств иностранных государств, а также правительственные здания и военные базы США, подвергся ракетному обстрелу.
По информации телеканала al-Mayadeen обстрел был совершен вечером 8 января.
"Две ракеты разорвались в "зеленой зоне" Багдада", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сработали сирены воздушной тревоги. Обстоятельства происшествия выясняются.
Для атаки иранские военные использовали, в частности, новейшие баллистические ракеты семейства Fateh - Fateh-313, а также ракеты Qiam, оснащенные разделяющимися боеголовками и системой подавления активных помех для радаров. Издание пишет, что Иран впервые использовал подобные ракеты для нанесения реальных ударов.
Ранее Главред писал, что в Bloomberg показали со спутника последствия ракетного удара Ирана по базе США.