В Bloomberg показали со спутника последствия ракетного удара Ирана по базе США

Обнародованы снятые со спутника фотографии последствий ракетного удара Ирана по американской базе.

Сникни опубликовало агентство Bloomberg. На них можно рассмотреть разрушения американской базы Аль-Асад на западе Ирака после атаки Ирана.

/ Фото: Bloomberg

/ Фото: Bloomberg

Президент США обратился с посланием к нации в связи с ракетной атакой Ирана на американскую военную базу, расположенную в Ираке. По информации американских СМИ, пострадавших или убитых в результате обстрела не было, в то же время иранские медиа сообщили о более чем 80 погибших американских военных.