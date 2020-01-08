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В Bloomberg показали со спутника последствия ракетного удара Ирана по базе США

8 января 2020, 19:48

На снимках видны масштабные разрушения.

Обнародованы снятые со спутника фотографии последствий ракетного удара Ирана по американской базе.

Сникни опубликовало агентство Bloomberg. На них можно рассмотреть разрушения американской базы Аль-Асад на западе Ирака после атаки Ирана.

/ Фото: Bloomberg
/ Фото: Bloomberg

Президент США обратился с посланием к нации в связи с ракетной атакой Ирана на американскую военную базу, расположенную в Ираке. По информации американских СМИ, пострадавших или убитых в результате обстрела не было, в то же время иранские медиа сообщили о более чем 80 погибших американских военных. 

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