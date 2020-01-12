США могут лишить Ирак доступа к "нефтяным" деньгам

Требование вывести войска может обернуться для Багдада кризисом / Фото Reuters

Госдепартамент США, который ранее озвучил свою стратегию относительно официального Тегерана после обстрела украинского Боинга авиакомпании МАУ, пригрозил центральным властям Ирака ограничить доступ к счету Центрального банка Ирака, который расположен в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

США планируют реализовать свою угрозу в том случае, если официальный Багдад будет настаивать на выводе из страны американских войск. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Ирака.

"Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди получил соответствующее предупреждение по телефону в среду, 8 января", - сообщил собеседник издания.

В то же время официального комментария американских и иракских властей относительно данного заявления нет. Представители Федерального банка Нью-Йорка эту информацию также не прокомментировали.

The Wall Street Journal отмечает, что на счетах в США Ирак хранит деньги, вырученные от продажи нефти. Отсутствие доступа к деньгам может привести к кризису в финансовой системе страны.

Напомним, 3 января был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада.

5 января парламент Ирака принял решение о выводе американских войск с территории страны. В Пентагоне заявили, что не планируют выводить свои войска из Ирака.

7 января стало известно, что парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.

В ночь на 8 января в Ираке нанесли ракетные удары по авиабазе США вблизи города аль-Асад и базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль. По данным Министерства обороны США, Иран выпустил более дюжины ракет. Ответственность за обстрел американских военных баз в Ираке взял Корпус стражей исламской революции.

Кроме того, 8 января был сбит Боинг 737 МАУ после вылета из аэропорта в Тегеране. Самолет следовал в Киев. Все, кто были на борту, погибли, в том числе и 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира). Среди погибших пассажиров Боинг 737-800 были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистна, Германии, Великобритании.