"Пока не станут нормальной страной": в США придумали наказание для Ирана

Вашингтон не хочет сменить режим в Иране / Фото Reuters

В Вашингтоне озвучили стратегию относительно официального Тегерана, который объявил, что военные страны "непреднамеренно" сбили украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ.

В частности, представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что США намерены обеспечить дипломатическую и экономическую изоляцию Ирана для давления на иранский режим.

"Наша стратегия - дипломатично и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна", - цитирует Ортагус Fox News.

Представитель Госдепа США также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что Вашингтон не хочет сменить режим в стране.

"Мы не хотим менять режим в Иране, Мы хотим поменять поведение режима в Иране", - заключила она.

Напомним, в ночь на 8 января в Ираке нанесли ракетные удары по авиабазе США вблизи города аль-Асад и базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль. По данным Министерства обороны США, Иран выпустил более дюжины ракет. Ответственность за обстрел американских военных баз в Ираке взял Корпус стражей исламской революции.

Боинг 737 МАУ разбился 8 января после вылета из аэропорта в Тегеране. Самолет следовал в Киев. Все, кто были на борту, погибли, в том числе и 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира). Среди погибших пассажиров Боинг 737-800 были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистна, Германии, Великобритании.